شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم /الجمعة/، هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، مؤكدًا أنه سيقدم مقترحًا لفرض عقوبات ضد مسؤولى الحكومة الإسرائيلية الذين يعاونون المستوطنيين فى ارتكاب هجمات ضد الفلسطنيين.

وقال بوريل - فى تغريدة دونها عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم - "إنه يوما بعد يوم فى ظل إفلات تام من العقاب تقريبا؛ يشعل المستوطنون الإسرائيليون فتيل العنف فى الضفة الغربية؛ مما يهدد أى فرصة لتحقيق السلام".

وأضاف: "يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورًا عن هذه الممارسات غير المقبولة"، متعهدًا بعرض مقترح من العقوبات الأوروبية ضد مرتكبى هذه الأفعال من المستوطنون ومساعديهم من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

يُشار إلى أن مثل هذه العقوبات تتطلب موافقة الـ27 عضوًا داخل الاتحاد الأوروبى بالإجماع، الذين ينقسمون فى إرائهم إزاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.