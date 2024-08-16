شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يحذر من تقليص الاحتلال "المناطق الإنسانية" فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بتقليص ما يسميها "المناطق الإنسانية" فى قطاع غزة، وحصر أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطينى فى مساحة لا تتجاوز 30 كيلومترا دون وجود ما يحميهم من قذائف المدافع ورصاص الطائرات المسيرة التى تطلق الرصاص دون توقف على الخيام والنازحين بالعراء.



وقال فتوح- فى بيان، مساء اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن إجبار أهالى غزة النزوح المستمر هو عذاب نفسى وجسدى واقتصادى يثقل على كاهل المواطنين، الذين لا يملكون قوت يومهم وتوفير أبسط متطلبات العيش.



وأضاف أن قتل الاحتلال أما وبناتها الأربعة فى قصف على خيام للنازحين فى خان يونس، هى جريمة حرب، وأن الاحتلال يخطط لإيقاع أكبر عدد من الضحايا لتنفيذ إبادة جميع سكان قطاع غزة، ثم تهجيرهم.



ووجه رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني، نداء إلى العالم بإنقاذ أكثر من مليونى إنسان من خطر الإبادة والتطهير وحصار التجويع والقتل بالأوبئة، وخاصة شلل الأطفال والكبد الوبائي، مناشداً بالضغط لإيقاف تصدير السلاح وأدوات القتل التى قتلت عشرات الآلاف من شعبنا الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال ومليشيات المستعمرين الإرهابيين لوقف نزيف الدم والمجازر اليومية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار الظالم وإدخال قوافل المساعدات الغذائية والطبية.