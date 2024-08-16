شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري ونظيره الأمريكي يبحثان جهود استعادة الاستقرار الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وتناول الاتصال الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي، ونتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين.

واتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد.