الخليج اليوم .. مجدداً في البحر الأحمر.. سفينة تبلغ عن إطلاق نار قبالة إريتريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط التوتر المتزايد في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الخميس، أن سفينة تجارية أبلغت عن محاولة للاقتراب منها، تتضمن إطلاق نيران من أسلحة خفيفة في المياه على بعد 92 ميلاً بحرياً شمال شرقي ميناء مصوع الإريتري في مياه البحر الأحمر المتاخمة للساحل اليمني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بعد ذلك بقليل إنها تلقت بلاغاً عن رؤية قارب صغير على متنه مسلحون بالقرب من سفينة شحن صغيرة على بعد حوالي 95 ميلاً بحرياً شمال شرقي مصوع، وفق رويترز.

كما أضافت في مذكرة استشارية أن الجهات المعنية تتحرى عن الواقعة. فيما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

جنوب غربي الحديدة

يأتي ذلك فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، أن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

منذ نوفمبر

يشار إلى أن الحوثيين عمدوا منذ نوفمبر 2023 إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية.

إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.