شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: لا إصابات بجدري القردة.. ونشر فرق في المنافذ والمطارات لرصد أي حالات مشتبهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، عدم تسجيل أية حالة إصابة بمرض جدري القردة.. وفيما أكدت نشر فرق في المنافذ والمطارات للتعامل مع أية حالة يشتبه بها، أشارت إلى قدرتها على تشخيص المرض واحتواء أية حالة وبائية.



وقال مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "لم نسجل حتى الآن أية إصابة بهذا المرض، وعممنا إجراءات احترازية على كل المحافظات ودوائر الصحة و الكوادر الصحية وتم أخذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي حالة يشتبه بها".



وأضاف أن هناك فرقاً منتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات العراقية للتحري عن المرض في حال ظهور أعراض يشتبه معها إصابة أي مسافر بالمرض وفي حال رصد أية حالة مشتبه بها ستقوم الكوادر الصحية بعزلها وأخذ فحوصات منها والتأكد منها وحقيقة لحد الآن لم يتم تسجيل أية حالة.



بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر - في تصريح لـ (واع) - أن "الوزارة لم تسجل أية حالة إصابة بالمرض ونؤكد قدرتها على تشخيص وكذلك احتواء أي حالة وبائية وهناك مركز متخصص لمتابعة هذه المستجدات تابع لدائرة الصحة العامة".



وأضاف أن وزارة الصحة تتابع مع منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات المعنية داخل وخارج العراق كافة المستجدات ومؤسسات وزارة الصحة قادرة على التشخيص والتعامل مع مثل هذه الحالات.