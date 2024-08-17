شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 وإصابة 3 فى غارة إسرائيلية على مبنى سكنى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 قتلى و3 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في وادي الكفور بالنبطية جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت محيط منطقة وادي الكفور بين بلدتي تول والدوير.

وحسب المعلومات الأولية التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية، فإن الغارة استهدفت عائلة من السوريين مكونة من ١٢ شخصاً، بينهم أطفال.