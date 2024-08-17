شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يبحث مع بايدن جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، آخر تطورات الأوضاع في غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.



كما جرى - خلال اتصال، حسبما أذاعت وكالة الأنباء القطرية (قنا) - استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.