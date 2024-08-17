شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": الاحتلال يقلص "المنطقة الإنسانية" في غزة إلى 11% فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تقليص إسرائيل "المنطقة الإنسانية" المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين، بحسب وكالة "وفا".

وأشارت وكالة الأونروا في تصريح عبر صفحتها على منصة "إكس"، إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة.

ولفتت إلى أنه لا شيء -في غزة- سوى المنازل المحطمة والحياة المحطمة، الناس محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه.