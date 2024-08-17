شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الكويت: قطع التيار عن 6 مناطق ومؤشر الأحمال يلامس المنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية والتي تشمل مناطق العبدلي والوفرة والري والصليبية وأمغرة وصبحان، وقالت الوزارة إن ذلك يأتي حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في الدولة. وفق "الأنباء الكويتية".

وأهابت الوزارة بالعملاء إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة المقبلة، وذلك باتباع إرشادات الوزارة بهذا الشأن.

ويظهر المؤشر الكهربائي حاليا ارتفاعا في الأحمال، حيث بلغ 16918 ميجا واط في منتصف المنطقة البرتقالية ويقترب من المنطقة الحمراء، وذلك بعد أن خفضت الوزارة من إنتاجها بسبب مشكلة الغاز المعالج، ما قد يضطرها إلى قطع التيار عن بعض المناطق غير السكنية قطعا مبرمجا بدءا من مناطق المزارع.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلنت اليوم السبت، عن توقف كلي لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، مما أدى الى خفض جودة الغاز المرسل من قبلها لبعض وحدات توليد الكهرباء في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وبناءً عليه خفضت الوزارة الأحمال الكهربائية على تلك الوحدات حفاظا على المنظومة الكهربائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تشغيل وحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية وجار متابعة الوضع، وأشار ت فى وقت سابق أنها قد تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في الدولة، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.