شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إغلاق باب قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات فى تونس، الاستمرار فى قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج حتى الثلاثاء المقبل، وفق إذاعة موزاييك .

يذكر أن الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية بتونس تتولى التصريح بمنطوق الأحكام الابتدائية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي فى 3 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية.

وكان مجلس الهيئة قد صادق بإجماع أعضائه على قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال، في حين تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح.