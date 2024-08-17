شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن عدم تسجيل أية حالة إصابة بجدرى القردة منذ شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة المغربية، اليوم /السبت/، أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بمرض جدرى القردة فى البلاد منذ شهور، مشددا على أن الوزارة تتابع عن كثب تطور الوضع الوبائى على الصعيد الدولى.



وكان وزير الصحة المغربى خالد آيت طالب قد عقد اجتماعا أمس /الجمعة/ مع اللجنة العلمية بالوزارة، استعرض خلاله مدى فعالية منظومة "اليقظة والرصد الوبائي" المعتمدة فى المغرب، والتى نجحت فى الكشف المبكر عن الحالات الوافدة من قبل وضمان التدخل الفورى والفعال، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة البروتوكول العلاجى المعتمد لمواجهة مرض جدرى القردة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.