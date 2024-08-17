شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية بجاية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت اليوم السبت ولاية بجاية الجزائرية هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، وأفاد مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بتسجيل هزة أرضية بولاية بجاية قرابة الساعة 15:33 بالتوقيت المحلى، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

ووفقا للمركز بلغت شدة الهزة 3.5 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ6 كم جنوب شرق ملبو بولاية بجاية.