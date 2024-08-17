شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية العراقية تنفى اعتزامها تعديل قانون الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، اعتزامها إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإنتخابات.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الرئاسة العراقية : "إن رئاسة الجمهورية العراقية تنفى ما تم تداوله فى وسائل التواصل الإجتماعى على لسان بعض الشخصيات العراقية عن إعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقى إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإنتخابات فى العراق".



وأضاف البيان أن مثل هذه الأخبار مفبركة ولا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك فى الساحة السياسية، مشيرا إلى أن الرئاسة العراقية ستقوم باتخاذ الاجراءات لمقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين، فى وقت يتم العمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء العراقيين فى العملية السياسية؛ من أجل السير قدماً بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة العراقية فى برنامجها.