الخليج اليوم .. السعودية تقبض على مهربي ومروجي مخدرات في مناطق متفرقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض نتيجة ترويجه 70,210 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

في الوقت نفسه، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة القصيم على مقيم من الجنسية اليمنية، لترويجه 31 كلغ من نبات القات المخدر، فيما أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولات 6 مواطنين في محافظة جدة لترويجهم 10 كلغ من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إلى ذلك، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة جازان تهريب 570 كلغ من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق.