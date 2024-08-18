شكرا لقرائتكم خبر عن 742.9 مليون ريال عُمانى حجم التبادل التجارى بين سلطنة عُمان ودول الأمريكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 بنسبة 6.6 بالمائة؛ ليصل إلى 742 مليونا و942 ألفا و961 ريالا عُمانيا مقارنةً بـ 696 مليونا و691 ألفا و191 ريالا عُمانيا بنهاية مايو 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن البيانات تشير إلى أن إجمالي الصادرات من سلطنة عُمان إلى دول الأمريكتين بلغ بنهاية مايو 2024 ما قيمته 255 مليونا و411 ألفا و696 ريالا عُمانيا لإجمالي أوزان بلغ 830 مليونا و627 ألفا و966 كيلو جراما بارتفاع في القيمة نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات 207 ملايين و134 ألفا و846 ريالا عُمانيا لإجمالي أوزان بلغ 526 مليونا و129 ألفا و492 كيلو جراما.



وبلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من دول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 469 مليونا و353 ألفا و962 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 4 مليارات و993 مليونا و855 ألفا و737 كيلوجراما بارتفاع في القيمة نسبته 2 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغ إجمالي الواردات وقتها 459 مليونا و993 ألفا و528 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 5 مليارات و365 مليونا و745 ألفا و169 ريالا عُمانيا.



كما بلغ إجمالي إعادة التصدير من سلطنة عُمان من دول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 18 مليونا و177 ألفا و303 ريالات عُمانية لمجموع أوزان بلغ مليونا و885 ألفا و478 كيلوجراما بانخفاض في القيمة نسبته 38.5 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير وقتها 29 مليونا و562 ألفا و817 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 3 ملايين و328 ألفا و531 ريالا عُمانيا.



وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من بين دول الأمريكتين في التبادل التجاري مع سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي الواردات منها بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 197 مليونا و489 ألفا و353 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 7.9 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الواردات وقتها 214 مليونا و422 ألفا و396 ريالا عُمانيا وذلك في مقابل صادرات بقيمة 197 مليونا و634 ألفا و685 ريالا عُمانيا بارتفاع نسبته 14.6 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات وقتها 172 مليونا و410 آلاف و515 ريالا عُمانيا.



وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة بنهاية مايو 2024 ما قيمته 17 مليونا و451 ألفا و294 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 35 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023 حيث بلغت قيمة إعادة التصدير وقتها 26 مليونا و853 ألفا و41 ريالا عُمانيا.



وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من بين دول الأمريكتين في التبادل التجاري مع سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي الواردات منها بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 226 مليونا و34 ألفا و739 ريالا عُمانيا بارتفاع نسبته 13 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الواردات وقتها 200 مليون و51 ألفا و613 ريالا عُمانيا وذلك في مقابل صادرات بقيمة 4 ملايين و920 ألفا و333 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 8.9 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات وقتها 5 ملايين و402 ألف و599 ريالا عُمانيا.



وجاءت المنتجات المعدنية في مقدمة واردات سلطنة عُمان من الأمريكتين بنهاية مايو 2024 بما قيمته 204 ملايين و438 ألفا و600 ريال عُماني تلتها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بما قيمته 106 ملايين و379 ألفا و348 ريالا عُمانيا ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، بـ31 مليونا و645 ألفا و998 ريالا عُمانيا.



كما جاءت معـادن عـادية ومصنــوعـــاتهــا في مقدمة صادرات سلطنة عُمان إلى الأمريكتين بنهاية مايو 2024 بما قيمته 106 ملايين و976 ألفا و472 ريالا عُمانيا تلتها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بـ86 مليونا و817 ألفا و448 ريالا عُمانيا ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بـ43 مليونا و882 ألفا و864 ريالا عُمانيا.



وجاءت منتجات عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة في مقدمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى الأمريكتين بما قيمته 8 ملايين و660 ألفا و834 ريالا عُمانيا تلتها آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، بـ5 ملايين و112 ألفا و235 ريالا عُمانيا و لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أحجار كريمة أوشبه كريمة ، معادن ثمينة ، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ، حلي الغواية (مقلدة ) ، نقود بـ3 ملايين و183 مليونا و838 ريالا عُمانيا.