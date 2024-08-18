شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: 640 ألف طفل في غزة حياتهم معرضة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، اليوم الاحد أن صحة الأطفال في غزة في أدنى مستوياتها .. مشددا على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام للوصول إلى 640 ألف طفل في غزة حياتهم معرضة للخطر إن لم يتم تطعيمهم ضد شلل الأطفال .



وقال عمار عمار - في تصريح خاص لقناة " العربية الحدث" - إن الخدمات الصحية في غزة في تدهور مستمر مما أدى إلى انهيار في صحة الأطفال ، ومناعتهم أصبحت في أدنى مستوياتها .. مشيرا إلى أن ظهور مرض شلل الاطفال يهدد حياة الأطفال ، مطالبا منظمة الصحة العالمية بإصدار بيان يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة لمدة سبعة أيام.



وأضاف المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن المنظمة قامت بتجهيز حوالي 2700 عامل مؤهلين لتطعيم الأطفال بقطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال ، لافتا إلى أن 9 من كل 10 أطفال يعانون من الأمراض في قطاع غزة.