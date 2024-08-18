شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات غزة: نصف مليون طفل بحاجة عاجلة للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مستشفيات قطاع غزة الحاجة العاجلة لتطعيم نحو نصف مليون طفل دون سن العاشرة، ضد فيروس شلل الأطفال، بعد رصد حالات الإصابة به في ست مناطق داخل القطاع.

وأشارت مستشفيات القطاع، إلى أنها ترجح إصابة نحو 200 شخص بفيروس شلل الأطفال في مناطق متفرقة في قطاع غزة، والذي شهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي إصابة أكثر من مليون نازح بالأمراض المعدية، خاصة أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.

