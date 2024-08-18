شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين بمخيم زمزم فى السودان إلى نصف مليون نازح والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير بمركز إعلام الأمم المتحدة أنه في معسكر زمزم نازحون من ولايات دارفور الخمس، بالإضافة إلى نازحين هربوا من الصراع في الخرطوم الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد سكان المخيم بصورة كبيرة ليبلغ نحو نصف مليون شخص وفقا لإحصائيات صادرة عن وكالات الإغاثة.

ووفق مسؤولي فريق غرفة الطوارئ بمخيم النازحين: أصبح بمثابة "دارفور مصغرة"، لافتا إلي أن غرف الطوارئ تحاول توفير الغذاء لأكثر من 46 مركز إيواء داخل المخيم، في محاولة لتخفيف المعاناة علي النازحين، وأشاروا إلي أن الأسر منعدمة ويقضي الأطفال كامل يومهم بلا أي طعام، على الإطلاق، وأن هناك بعض الأسر تمر عليها أيام عديدة دون أن توقد نارا لأنها لا تملك أي طعام لتطبخه وهذا هو السبب الذي قاد لإعلان المجاعة في المخيم المحاصر والأسر لا تملك شيئا".

وأكد التقرير الأممي أن نقص الغذاء ليس هو التحدي الوحيد الذي يعاني منه سكان معسكر زمزم، إذ تبرز مشكلة نقص مياه الشرب لتضيف عبئا آخر للنازحين وقال مسؤولي غرف الطوارئ "خرجت كل آبار المياه من الخدمة بسبب عدم توفر الوقود لأن المنطقة محاصرة حيث يعمل بئران للمياه فقط من بين ثمانية آبار في المخيم

وكشف التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضطر الكثير من النازحين إلى أكل علف الحيوانات، إن توفر. وقال إن "كافة مؤشرات المجاعة واضحة للغاية" داخل المخيم، مشيرا إلى حدوث "الكثير من حالات الوفيات" بسبب الجوع المتفشي بين سكان المخيم، وخاصة بين الأطفال "وليس بإمكاننا الحصول على التغذية العلاجية. لدينا مركزان للتغذية العلاجية وقد تم قصفهما ".