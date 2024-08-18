شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية بغزة: نعانى انتشارا كبيرا لشلل الأطفال نظرا لانعدام الأدوية والمستلزمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عائد ياغي، اليوم الأحد، أن هناك انتشارا كبيرا لفيروس شلل الأطفال تحت سن 10 سنوات داخل قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن 3 حالات مشتبه بها مصابة بالفيروس لأطفال داخل القطاع.

وقال ياغي - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" - :"إنه تم الإعلان عن وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، بعد أخذ عدة عينات منها، وذلك نتيجة لانهيار المنظومة الطبية وأنظمة الصرف الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير".

وأضاف أنه من المقرر إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تحت سن 10 سنوات من خلال 1000 فريق طبي، لتغطية أكثر من 600 ألف طفل، وتوفير اللقاحات التي تحتاج لتنسيقات خاصة لدخولها إلى القطاع والحفاظ عليها في ظل عدم وجود تيار كهربائي، لافتا إلى أن هذه الحملة تحتاج العديد من المقومات، لضمان أمن وسلامة العاملين بها.

وأشار ياغي إلى أنه تم التحذير مرارا خلال الشهور الماضية من أن قطاع غزة مقبل على كارثة إنسانية خطيرة، إن لم يتم التدخل ووقف حرب الإبادة التي تدار من قبل جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضح أن سكان قطاع غزة يعانون من مثلث الموت، سواء من يموت بسبب القصف والحرب الدائرة، أو من يفقد حياته نتيجة لنقص الأدوية وانتشار الأمراض، أو من يفقد حياته بسبب التجويع وسوء الأغذية.