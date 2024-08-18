شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، لبحث التحديات الجسيمة والاحتياجات الملحة للعملية التعليمية في دولة فلسطين وخاصة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، بحضور وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، سبل توفير دعم مادي لتغطية تكاليف بند البنية التحتية وخطة التدخلات التي سيتم القيام بها، على المديين القريب والبعيد (على المدى القريب 300 مليون دولار للمدارس المؤقتة، و500 مليون دولار على المدى البعيد).

ويبحث الاجتماع سبل توفير دعم مادي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية وبما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية، فضلا عن آليات إسناد جهود الوزارة لإثارة موضوع التعليم في غزة في المحافل السياسية والقانونية والتعليمية الدولية.

كما يستعرض الاجتماع آليات المبادرات العربية لصالح إسناد عودة التعليم في قطاع غزة، وتطوير آليات لانخراط الأطفال العرب في هذا الدعم الموجه ولو بشكل بسيط على المستوى الفردي.



