شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: التغيرات المناخية أسهمت فى زيادة التصحر وندرة المياه بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، على أهمية الاجتماع الثاني على مستوى الوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث والمقرر انعقاده الأربعاء المقبل في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية.

وأشار في كلمته أمام اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من الكوارث الى النزاعات المسلحة والتي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الوزاري مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، وكذلك إطلاق مشروع عربي معني بالكوارث البحرية والحد منها، ومن ضمن البنود التي سيتم مناقشتها ايضاً: اختيار شعار اليوم العربي للحد من الكوارث 2025 والتحضير للمنتدى العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقدة خلال هذا العام في دولة الكويت.