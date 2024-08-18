شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الانهيار الصحى والإنسانى بغزة تسبب فى تفشي الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

قال الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة؛ أصبحت صعبة للغاية في ظل تفشي الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن هذه الحالة تعكس بشكل واضح حجم الانهيار الكبير في الوضع الإنساني والصحي بالمنطقة.

وأشار أبو حسنة إلى أن هناك 640 ألف طفل فلسطيني دون سن العاشرة بحاجة ماسة للتطعيم العاجل بسبب تفشي فيروس شلل الأطفال، موضحا أن الظروف المحيطة، مثل نقص المياه الصالحة للشرب وقلة المساعدات الإنسانية وعدم كفاية المواد الطبية والأدوية وضعف توفير الوقود تساهم في انتشار الأوبئة بشكل كثيف وخطير .

وأضاف المتحدث باسم الأونروا "أن الوضع في غزة يمثل بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، والتي قد تؤثر على مناطق أخرى"، مشيرا إلى أن الوضع في غزة يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة بعد مقتل 207 من موظفي الأمم المتحدة وتدمير حوالي 190 منشأة تدميرًا كاملاً، فضلاً عن مقتل نحو 570 نازحًا في مراكز الإيواء التي تحمل علامات الأمم المتحدة ، مؤكدا أن هذا الوضع لا يقتصر على كونه خرقاً خطيراً للقانون الدولي فحسب، بل يحطم أيضاً منظومة القيم الإنسانية التي يؤمن بها المجتمع الدولي، مما قد يشجع دولاً وجماعات أخرى في مناطق مختلفة على التصرف بأساليب مماثلة.