شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية وعددا من العمال بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 9 فلسطينيين من عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بالإضافة لعدد من العمال بشمال وشرق القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنا من مدينة الخليل على معبر الكرامة أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، فيما اعتدى مستعمرون على منازل المواطنين واقتلعوا أشجار زيتون.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من بلدة "قصرة" جنوب نابلس عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت مواطنين من بلدة "حزما" شمال شرق القدس بعد أن داهمت منزليهما، بالإضافة إلى اعتقال مواطنين من مدينة "طولكرم" وبلدة "زيتا".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من العمال قرب بلدتي "الرام" و"الزعيم" شمال وشرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من العمال بعد أن نكلت بهم قرب حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة، ولم تعرف هوياتهم بعد.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط منطقة جدار الفصل والتوسع العنصري ببلدة الرام شمالا، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مجموعة من العمال.