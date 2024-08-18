شكرا لقرائتكم خبر عن 317 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40099 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ317 على التوالي إلى 40099 شهيدًا، ونحو 92609 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 72 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. مدينة خان يونس وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

واستشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة.