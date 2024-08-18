شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إخماد حريق ضخم في مصنع للبلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحماية المدنية في تونس اليوم الأحد السيطرة على حريق ضخم أتى على مصنع للبلاستيك في المدينة الاقتصادية بصفاقس.

واندلع الحريق في المصنع الواقع بمنطقة ساقية الزيت منذ أمس السبت وخلف سحبا هائلة من الأدخنة في السماء يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. إخماد النيران وقال متحدث باسم الحماية المدنية إن عمليات إخماد النيران التي شاركت فيها 19 شاحنة اطفاء، استمرت حتى صباح اليوم ومكنت من تفادي تسربها إلى بعض المؤسسات الصناعية المجاورة.

ووفق المتحدث، أتت النيران علي الجناح الإداري ووحدة الانتاج علي مساحة تقدر بـ 13الف متر مربع، ولم تعلن السلطات عن إصابات أو وفيات في الحريق.