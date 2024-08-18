شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى أكثر من 132 ألف شهيد ومصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و99 شهيدا، و92 ألفا و609 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، في قصف الاحتلال على منطقة "الشاكوش" شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة استطلاع للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الشاكوش؛ ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.