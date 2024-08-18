شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فرد أمن إسرائيلي متأثرا بجروحه بعد الهجوم عليه في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل فرد أمن إسرائيلي في الضفة الغربية، متأثرا بإصابته بعد أن هاجمه فلسطيني بمطرقة وتمكن من الاستحواذ على سلاحه الرسمي.



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن فلسطينيا هاجم فرد أمن إسرائيلي باستخدام مطرقة في منطقة براون الصناعية بالضفة الغربية، اليوم الأحد، وسرق سلاحه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وأوضحت تلك الوسائل إلى أن الفلسطيني لاذ بالفرار من مكان الحادث في سيارة مسروقة، وتم نقل المصاب بحالة خطيرة في سيارة إسعاف عسكرية لتلقي العلاج في مستشفى بيلنسون في مدينة بيتح تكفا.