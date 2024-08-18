شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الفلسطينية تكثف اتصالاتها لزيارة "أبو مازن" وحكومته لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

شرعت القيادة الفلسطينية بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، للتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه في هذا تم الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك.

وفي تصريحات الأسبوع الماضي، قال الرئيس محمود عباس في كلمة أمام البرلمان التركي أنه قرر التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعا لتأمين وصولنا اليها".

ودعا ، في كلمته الهامة التي ألقاها، باجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي، في العاصمة التركية أنقرة، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة.