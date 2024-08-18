شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إحالة وزير سابق للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) وزيرا سابقا إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الدولة.



وأكدت (نزاهة) الكويتية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) اليوم / الأحد / عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.



وثمنت الهيئة دور المبلغين في ممارسة دورهم بالمساعدة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مشيرة إلى التزمها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.