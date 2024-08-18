شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترسل قافلة عسكرية جديدة إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة أرسلت قافلة محملة بالأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية من العراق إلى شمال شرق سوريا، مرة أخرى.

وقال ذات المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أدخلت القوات الأمريكية قافلة عسكرية مكونة من 40 شاحنة من العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي، وكانت الشاحنات محملة بالمعدات اللوجستية والأسلحة والذخيرة وصهاريج الوقود".

وفي ذات السياق، قال مصدر عسكري ميداني سوري لوكالة نوفوستي" أمس السبت إن قافلة عسكرية أمريكية مكونة من 43 شاحنة تحمل معدات عسكرية ومواد لوجستية دخلت من العراق إلى سوريا، وتوجهت نحو القاعدة الأمريكية في محافظة الحسكة.

كما أفاد مصدر مطلع بأن القوات الأمريكية في شمال سوريا كثفت تدريباتها، وبدأت في إدخال معدات وتقنيات جديدة بشكل مكثف، بالإضافة إلى تعزيز قواعدها بأبراج مراقبة وأنظمة دفاع جوي.

منذ عام 2014 وبذريعة محاربة تنظيم "داعش"أرسلت القيادة العسكرية الأمريكية وحلفاؤها قواتهم إلى شمال سوريا دون موافقة دمشق الرسمية.

وحتى اللحظة تم نشر 24 قاعدة للتحالف الغربي وأربعة مقرات للقيادة، وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في شمال شرق سوريا بانتظام لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات بدون طيار من قبل القوات العراقية.