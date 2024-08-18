شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: الخلاف بين الفصائل يجب أن ينتهى لنستعيد وحدة الأرض والقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إن من واجب القيادة الفلسطينية أن تتواجد في كل مكان من أرض الدولة.



وأضاف "الهباش" في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد،"إن الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يجب أن ينتهي وأن نستعيد وحدة الأرض والقرار الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير" .



وأوضح أن هدف زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبومازن) إلى قطاع غزة هو وضع حد لكل ما تمر به القضية الفلسطينية من ظروف غير طبيعية.