شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيّرة تابعة للحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت مسيّرة تابعة للحوثيين فى منطقة يسيطرون عليها باليمن، ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

يذكرأن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير محطة تحكم أرضية في منطقة تسيطر عليها جماعة "الحوثي" في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن محطة التحكم "كانت تمثل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسكن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أن تدمير المحطة جاء "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً".