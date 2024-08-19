شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل حارس أمن إسرائيلى قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل حارس أمن إسرائيلى، بعد أن هاجمه فلسطينى قرب مُستوطنة "كدوميم" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة (آي24 نيوز) أن الطاقم الطبي في مركز "رابين" الطبي، في بيتاح تكفا، حاول علاج المصاب بعد وصوله إلى المستشفى، ولكن أفراد الطاقم أعلنوا وفاته في وقت لاحق.

وقالت القناة إن الفلسطيني الذي قتل المستوطن كان يعمل في مركز "بار أون" الصناعي، غرب مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية، وقد ضرب المستوطن وهو حارس أمن بمطرقة، قبل الاستيلاء على سلاحه، وأطلقت القوات الإسرائيلية عملية بحث من أجل القبض عليه.