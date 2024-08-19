المصريون يفضلون أحمد الفيشاوي بطلاً لـ"سفاح التجمع"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: يبدو أن "سفاح التجمع" الذي تسبب في صدمة للشارع المصري بجرائمة التي جمعت بين القتل والجنس والمخدرات، سوف يكون سبباً في خلافات فنية لا حصر لها، فقد أعلنت أكثر من جهة عن رغبتها في انتاج مسلسل عنه.

أكثر من جهة كشفت عن سعيها لإنتاج مسلسل "سفاح التجمع" دون تنسيق بينها مما يوحي بأنه صراع مفتوح للفوز بحقوق هذا المسلسل ، أو انتزاع حقوق انتاجه بمعني أكثر دقة، وسط توقعات بأن يحقق نجاحات لم يسبق لها مثيل، نظراً لارتفاع درجة الإثارة والرعب في القصة الحقيقية التي شهدت كماً هائلاً من الأحداث الصادمة، والتصرفات التي تخرج عن إطار كل ما يمكن تخيله.

أحمد الفيشاوي أم حسن الرداد؟

وقد تم ترشيح حسن الرداد وأحمد الفيشاوي من جهتي انتاج مختلفتين لبطولة المسلسل والقيام بدور المجرم الحقيقي كريم سليم، إلا أن التعاطف الجماهيري ذهب لأحمد الفيشاوي، وسط مشاعر من الاعجاب بقدرته على أن يجسد هذا الدور تحديداً لأنه قريب من سماته الشكلية على الأقل، وفي التعليقات والتفاعلات مع ترشيح الفيشاوي خلط الجمهور بين الاعجاب به كفنان يملك قدرات تمثيلة خاصة، وبين التنمر عليه وتشبيهه سلوكياً بالسفاح الحقيقي، في إشارة إلى شخصيته غير التقليدية، وتصريحاته الساخنة دائماً، وظهوره دائماً في شخصية الشاب الذي لا يخشى شيئاً.

(السفاح الحقيقي كريم سليم الذي يخضع للمحاكمة الجنائية)

من يريد انتاج المسلسل؟

كشف المنتج أيمن يوسف، عن الاستقرار على الفنان أحمد الفيشاوي، لبطولة مسلسل "سفاح التجمع"، والذي يحضر له، ويدور حول قصة حياة سفاح التجمع، الذي قتل أكثر من امرأة وأخفى جثثهن في المناطق الصحراوية، المسلسل من تأليف جوزيف فوزي.

وقبل أسابيع اشتعلت أزمة بين صناع الدراما، حول إنتاج مسلسل عن سفاح التجمع، حيث أكد المنتج أيمن يوسف، استعداده لإنتاج مسلسل عن قصة حياة سفاح التجمع من تأليف جوزيف فوزي، فيما أعلن أيضا المؤلف محمد صلاح العزب، بأنه تعاقد مع المنتج أحمد السبكي لكتابة مسلسل عن نفس القصة.

وكتب يوسف، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"تم التعاقد على مسلسل (سفاح التجمع)، والذي تمت إجازته رقابيا للمؤلف الأستاذ چوزيف فوزي، وجاري التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعرض قريباً على إحدى المنصات العالمية".

وتابع: "وإذ تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية، وكل الجهات الرسمية بذلك".

السبكي يدخل على خط الانتاج

فيما أعلن المؤلف محمد صلاح العزب نيته كتابة قصة سفاح التجمع، كما فعل مع قصة سفاح الجيزة، والتي تم تحويلها لمسلسل من تأليفه، لعب بطولته الفنان أحمد فهمي، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وشارك جمهوره عبر حسابه على "فيسبوك"، بصوره له مع المنتج أحمد السبكي، معلقا: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سفاح التجمع، قريبا".

ثم قال محمد صلاح العزب في تصريحات صحفية، إنه بصدد الاعتماد على اعترافات المجرم أمام النيابة، كما أنه سيصيغ قصته في قالب درامي دون الالتزام الكامل بتفاصيل حياته وبالقصة الحقيقية، مثلما فعل في مسلسل سفاح الجيزة، مشيرا إلى إنه يرشح الفنان حسن الرداد للعب دور البطولة لأنه يراه الأنسب لهذا الدور.