"ممتلكات"البحرينية تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارة"مجموعة طيران الخليج "

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة : أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة ش.م.ب. مقفلة، برئاسة خالد حسين تقي، وعضوية كل من:الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة، سارة أحمد بو حجي ، فاطمة بشار الحسن ، علي موسى شافعي ، طارق عبدالعزيز سلطان ، تشارلي فورمان، فيصل علي الجلاهمة، علاء عبد الخالق سعيد.

وتأتي هذه التعيينات الجديدة انسجاماً مع السياسات المستمرة للتطوير والتحديث، بهدف تكامل جهود تلك الشركات وتطوير قطاع الطيران في المملكة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.كما أنها تتماشى مع استراتيجية ممتلكات الجديدة، والتي ترتكز على تعزيز الاستثمار في البحرين من خلال مواصلة تطبيق مبادئ الإدارة الفعالة للأصول، والتمثيل الكفؤ في مجالس إدارة شركات مجموعة ممتلكات. وذلك بهدف تنمية الموارد المالية واستدامتها، بما يحقق النمو المستدام ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وفقاً لأولويات خطة التعافي الاقتصادي.

وتوجهت ممتلكات بخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء مجلس الإدارة السابقين على مساهماتهم البارزة خلال فترة عضويتهم.

الجدير بالذكر بأن شركة طيران الخليج وشركة مطار البحرين هي شركات تابعة لمجموعة طيران الخليج القابضة.

وتحتوي مجموعة ممتلكات على ما يزيد عن 50 شركة تتضمن عددًا من أبرز الشركات الرائدة في مملكة البحرين منها ألبا، بتلكو، وبنك البحرين الوطني، وطيران الخليج. بالإضافة إلى ذلك تتضمن المحفظة استثمارات مباشرة خارج البحرين وبرامج الاستثمار المشترك المدارة من قبل صناديق عالمية رائدة.