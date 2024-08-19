مفاوضات الدوحة: واشنطن قدمت مقترحا يقلص فجوات المفاوضات بين إسرائيل وحماس

الرياص - اسماء السيد - وأضافت الحركة إن إسرائيل "تستخدم النزوح سلاحاً في حربها ضد المدنيين العزل"، في محاولة لكسر إرادتهم وزيادة معاناتهم الإنسانية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار التهجير والقصف تزامناً مع انطلاق اليوم الثاني من جولة من المفاوضات بالدوحة.

كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها القانوني والإنساني لوقف الحرب.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه عبر منصة إكس: "على خلفية استغلال المنطقة الإنسانية لأعمال إرهابية واطلاق صواريخ بشكل متواصل نحو دولة اسرائيل من بلوكات 89, 2356 أصبح التواجد في هذه البلوكات خطيراً، ولذلك لا تعد هذه البلوكات جزءاً من المنطقة الإنسانية ابتداء من الآن. كل السكان والنازحين الذين ما زالوا متواجدين في بلوكات 89 ,36, 125, 127, 126, 2356 نبلغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الارهابية في مناطقكم."

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس على تيليغرام، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن استمرار عمليات إسرائيل يُشكّل عقبةً أمام التقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار.

يذكر أن حماس أعلنت عدم مشاركتها المباشرة في المفاوضات.

وقال بدران إن المحادثات يجب أن تتحرك نحو تنفيذ اتفاق إطاري تم الاتفاق عليه سابقاً وتحقيق وقف إطلاق نار كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين الفلسطينيين وإجراء صفقة لتبادل الأسرى.

وأضاف بدران أن "الحركة تنظر إلى مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف لإنهاء العدوان على غزة".

وقال المسؤول الأمريكي لرويترز إن الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق حماس التفاوضي بالدوحة بعد الاجتماع.

وقال مسؤولون بقطاع الدفاع إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وأرسل البيت الأبيض مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى في المحادثات التي دعا إليها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما يشارك عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

وتعقد المحادثات في وقت أعلن فيه مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع الفلسطيني تجاوز 40 ألف شخص بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال.

Reuters

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن عدد القتلى الذي ذكرته وزارة الصحة في غزة والذي يتجاوز 40 ألفا "علامة فارقة مروعة للعالم".

وأضاف في بيان من جنيف "هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره سببه إلى حد كبير عدم امتثال قوات الدفاع الإسرائيلية لقواعد الحرب".

وعلى نحو منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على أكثر من 17 ألف مسلح فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحرب".

توتر في الضفة الغربية

صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة،فلسطينيون ينظرون إلى سيارات محترقة بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في قرية جيت بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، 16 أغسطس/آب 2024.

في الضفة الغربية المحتلة، قُتل فلسطيني وأصيب آخر الليلة الماضية برصاص إسرائيليين في بلدة جيت شرقي قلقيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني إن أكثر من 100 إسرائيلي اقتحموا قرية جيت قرب قلقيلية وحرقوا منازل وسيارات.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا مصادر أمنية أن بعض مثيري الشغب في جيت كانوا مسلحين وأطلقوا النار على فلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في سيارات ومنازل إثر الهجمات.