شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ غارات على بلدات فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن الطيران الحربى الإسرائيلى نفذ عددا من الغارات العدوانية على عدد من المناطق بالجنوب اللبنانى استهدفت بلدة "حولا" فى قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".



وذكرت الوكالة اللبنانية، أن الغارة الاسرائيلية على بلدة" بيت ليف" أسفرت عن تدمير منزل أحد المواطنين دون وقوع إصابات، فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية فى حى "الحمامير" قرب النادى الحسينى .