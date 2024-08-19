شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إجراء حوار من أجل تسوية سياسية واضحة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ستيفانى خورى ضرورة توحيد المؤسسات فى أقرب وقت والعمل على إنهاء النزاع والوصول لتسوية سياسية واضحة فى ليبيا.

وقالت ستيفانى خورى -فى تصريح نقله تلفزيون الوسط الليبي- إن هناك أهمية لإجراء حوار ما بين الأطراف الليبية، مشددةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولى فى ملف تسوية الأزمة فى ليبيا.

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