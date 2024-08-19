الخليج اليوم .. الكويت تلجأ من جديد إلى قطع الكهرباء بسبب خلل في إمدادات الغاز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من 8 مناطق سكنية للحفاظ على المنظومة الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أن المناطق التي ستشهد انقطاعاً تشمل "جليب الشيوخ، حولي، مبارك الكبير، صباح الأحمد، العمرية، الفروانية، الجهراء القديمة، وأبوفطيرة".

كانت الوزارة قد دعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، واتباع إرشاداتها في هذا الشأن لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية.

وأرجعت سبب القطع إلى ما حدث أمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية – "كونا".