شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية زيد العلايا من عواقب وخيمة جراء استمرار التصعيد في اليمن .. مؤكدا أن اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.

وقال العلايا ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، من صنعاء ـ "إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة لتقديم الخدمات لأكثر من 18 مليون يمني مع استمرار التصعيد ، الذي أدى إلى انهيار حوالي 50 % من المنظومة الصحية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن عمال الإغاثة في اليمن لا يستطيعون تقديم الخدمات الإنسانية خاصة في المناطق التي تشهد تصعيدا ملحوظا في أعمال العنف..مؤكدا أن الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني تعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من هذا النزاع.

ودعا العلايا إلى ضرورة العمل على إنهاء هذا النزاع في أقرب وقت لإعطاء الفرصة لعمال الإغاثة بتقديم جميع الخدمات الإنسانية لليمنيين خاصة في ظل الأضرار والخسائر الناجمة عن زيادة حدة الأمطار الشديدة والعواصف الرعدية خلال الشهر الجاري في البلاد ..مشيرا إلى أن 149 منظمة أممية ودولية ومحلية تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الإنسانية في اليمن، ولكن هناك عراقيل تقف أمامها للوصول إلى مناطق النزاع.