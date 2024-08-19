شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن رسمياً: سنزود لبنان بـ"وقود الكهرباء" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن شحنة جديدة من الوقود سيتم تصديرها إلى لبنان خلال الأيام القادمة. وفق "لبنان 24 ".

ونفى العوادي، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن.

وقال العوادى فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلها الموقع اللبنانى، إن "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان (هيئة الكهرباء)، قد أعلنت السبت، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهرانى الذى يغذى الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، وغيرها).

وأكدت المؤسسة استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وأضافت المؤسسة، أنه سبق لها أن أصدرت بيانين بتاريخ 07/08/2024 و 27/07/2024، حول الأزمة ذاتها، والمؤسسة فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، سواء من خلال اتفاقية التبادل مع العراق أو غيرها من المصادر.