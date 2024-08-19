الخليج اليوم .. السعودية.. جامعات تلزم الطالبات بالعباءة وغطاء الرأس وتقليل المكياج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت جامعات سعودية طلابها وطالباتها ترامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد للالتزام بالزي السعودي والمحافظة على الهوية الوطنية.

وألزمت جامعة جدة طالباتها بارتداء الزي الوطني السعودي، وهو العباءة وغطاء الرأس، عند الدخول إلى الجامعة، مع محافظتهن على اللباس المحتشم وعدم المبالغة في استخدام أدوات الزينة.

كما دعت الطلاب للالتزام بالزي الوطني، المكون من الثوب، والشماغ أو الغترة، داخل الحرم الجامعي، مؤكدة على أنه سيتم منع الطلاب والطالبات غير الملتزمين من دخول الحرم الجامعي، والقاعات الدراسية أو المشاركة في فعاليات الجامعة.

كذلك، ألزمت جامعة أم القرى كافة الطالبات بارتداء العباءة وغطاء الرأس والمحافظة على اللباس الساتر المحتشم، داعية لاتباع ضوابط الزي وهي عباءة سوداء محتشمة، تنورة طويلة غير شفافة، قميص طويل محتشم، بنطلون واسع فضفاض.

وألزمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كافة الطالبات بارتداء العباءة وغطاء الرأس والمحافظة على اللباس المحتشم، منوهة لعدم المبالغة في استخدام أدوات الزينة، ومنع أي طالبة مخالفة من دخول الجامعة ومقراتها والمشاركة بالأنشطة والفعاليات.

المصدر: السعودي اليوم