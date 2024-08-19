شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية مضاعفة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية عبر الممر الأردني أو من خلال الضفة الغربية نحو قطاع غزة، وضمان إيصالها إلى مناطق القطاع كافة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الوزارات المعنية بهدف تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الطارئة لأهالي غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين، مع المبعوثة الهولندية للشؤون الإنسانية في غزة السفيرة مارجان دي كواستنيت، لبحث الجهود والتنسيق من أجل زيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة عبر الوسائل كافة، والضغط نحو فتح المزيد من المعابر مع القطاع.

واطلع مصطفى المبعوثة الهولندية على جهود الحكومة والخطط التي تعدها من أجل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش في قطاع غزة، وإعادة دمج المؤسسات وتوحيدها، واستعادة الخدمات الأساسية من خلال التنسيق المشترك مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمانحين.