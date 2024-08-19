الخليج اليوم .. تحالف إماراتي يطور محطة طاقة رياح برأس غارب في مصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقع تحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إنفنيتي باور» رسميًا على اتفاقية شراء للطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء المستدامة من الطاقة المتجددة التي ستولدها محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بخليج السويس.

وبمجرد الانتهاء من إقامة هذا المشروع، ستصل القدرة الإجمالية لتوليد محطة رياح رأس غارب إلى 200 ميجاوات، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المحطة 810,000 ميجاوات ساعة من طاقة الرياح سنويًا، بالإضافة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 403,672 طن كل عام، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف الاستدامة في مصر.

ويُعد هذا المشروع واحداً من أحدث المشروعات التي تستهدف تعزيز محفظة مشروعات «إنفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«انفنيتي» والتي تعتبر أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، حيث تسعى للوصول لقدرات إجمالية من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التشغيل تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2030. ومع تحقيق هذا الهدف الطموح، ستتمكن «إنفنيتي باور» من توفير الكهرباء لـ 12 مليون منزل في جميع أنحاء أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي، كما سيساهم ذلك في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات هائلة تصل لحوالي 15 إلى 20 مليون طن سنويًا.

وحضر مراسم التوقيع الرسمية التي أقيمت بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المصري، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المصري، ومحمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «إنفنيتي باور»، وهشام الجمل، مدير عام الشؤون الحكومية في «إنفنيتي باور»، ومختار نادر أبو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا في شركة «إنفنيتي باور»، ونورهان غريب، رئيس الشئون القانونية في شركة «إنفنيتي باور».

ووقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، والمهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفنيتي باور»، وصلاح عزت، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبهذه المناسبة، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة «إنفنيتي باور»: يسعدنا الإعلان عن بدء إنشاء مزرعة الرياح البرية في رأس غارب، وهو مشروع يعكس التزامنا الدائم بتطوير حلول طاقة مستدامة لمصر والمنطقة. إنّ هذه المبادرة الطموحة لن تعمل فقط على ترسيخ تواجدنا ودورنا في السوق المصري، ولكنها تمثل أيضًا خطوة محورية لتعزيز تأثيرنا المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وخلق وظائف جديدة للشباب المصري. إنّ إنفنيتي باور ستواصل التزامها بلعب دور محوري في خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نعمل من خلال انفنيتي باور ، الشركة المشتركة بين مصدر وانفنيتي والتي تعد أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، على تزويد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بـ 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل إنتاج 800 ألف ميجاوات/ساعة وتفادي إطلاق 403 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويشكل هذا المشروع البارز محطة مهمة في مساعينا للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية ودعم عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وقال المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: تمثل مزرعة الرياح البرية في رأس غارب إضافة مهمة لقائمة مشروعاتنا في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يؤكد التزامنا بتمكين أفريقيا لكي تصبح رائدة الطاقة المستدامة والمتجددة على المستوى العالمي. تشكل المحطة الجديدة أيضًا خطوة محورية ضمن سلسة من الخطوات الأخرى التي تأتي في إطار سعينا لتطوير المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا.



