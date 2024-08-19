شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد رضيعة وإصابة عدد من النساء النازحات بنيران إسرائيلية جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهدت طفلة رضيعة وأصيب عدد من النساء النازحات، اليوم /الاثنين/، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أصداء غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و139 مواطنا وإصابة 92 ألفا و743 آخرين، فيما لايزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية المغير شمال شرق رام الله.. ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية مرتين في أقل من ساعة، وجابت شوارعها، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات".



كما داهمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في دير بلوط في منطقة ظهر الرجال غرب مدينة سلفيت، حيث تنشط أوامر الاحتلال العسكرية بوقف البناء وإخطارات الهدم، كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال منطقتي الرأس وواد عباس في المنطقة الشمالية من بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة.