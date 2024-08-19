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لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 19 أغسطس 2024 05:23 م

تقدم لبنان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الإثنين، إن "لبنان أدان في متن الشكوى الخروقات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان ومجاله الجوي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

إضافة إلى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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