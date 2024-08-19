شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

تقدم لبنان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الإثنين، إن "لبنان أدان في متن الشكوى الخروقات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان ومجاله الجوي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

إضافة إلى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال.