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جرائم الاحتلال.. استشهاد رضيعة في قصف خيام النازحين جنوب غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهدت رضيعة وأصيب عدد من النساء الفلسطينيات بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت شهيدة رضيعة، ومصابين معظمهم أطفال ونساء، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين بمنطقة أصداء في مدينة خان يونس، التي تواصل دبابات ومدفعية الاحتلال قصفها، والسيطرة على المحاور الشمالية والشرقية منها.
وفي شمال قطاع غزة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع شاحنات محملة بالوقود من الوصول لمستشفى كمال عدوان المهددة بالخروج عن الخدمة، جراء نفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفى.

قصف مخيم النصيرات

واستشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طبيب، في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين جنوب مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف على شمال المخيم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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