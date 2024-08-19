شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطيني: مصممون على إتمام زيارة غزة رغم رفض إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن إسرائيل تقف حجر عثرة أمام زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، قائلا: "ولكننا مصممون على المضي قدما مهما كلف ذلك من ثمن".



وأضاف الهباش - في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية - أن "الزيارة تأتي في سياق مواجهة كل المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر الانقسام وسلخ قطاع غزة عن باقي الوطن، والتي تقوم بها عبر حرب الإبادة في قطاع غزة والاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية والقدس".



وتابع: "لم يكن هناك شك في النوايا الإسرائيلية، إلا أن زيارة عباس للقطاع تأتي في سياق مسئولياته الوطنية، وهي واجب سيقوم به لحماية الشعب الفلسطيني ووضع الأمور في نصابها الصحيح"، معربا عن تطلعه إلى أن تقوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بواجبهم تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وضمان نجاح تلك الخطوة التي تأتي في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان وإنهاء الانقسام وتحقيق تهدئة كاملة ومستدامة في قطاع غزة والضفة الغربية.