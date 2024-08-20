شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. 945 مرشحا ومرشحة فى الكشف النهائى لانتخابات برلمان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية أسماء المرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة والبالغ عددهم 369 مرشحا ومرشحة.



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسماء المنشورة على موقعها الإلكتروني: (www.iec.jo)، تتعلق بالمنتسبين للأحزاب ضمن القوائم المرشحة للدوائر المحلية، وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى الهيئة.



وبينت أن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من 6 أشهر وأقل من ذلك، مشددة على أن ليس جميع المرشحين في القوائم المحلية هم حزبيون.



ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المرشحين على الدوائر المحلية هو 945، منهم 369 حزبيا أفصحت عنهم أحزابهم بنسبة بلغت 38.6 بالمئة، موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية، في حين أن عدد المرشحين على مقاعد الدائرة العامة بلغ 686 مرشحا ومرشحة.



وكشفت إحصائيات سجل الأحزاب أن أحزاب (الشورى الأردني، والبناء والعمل، والوفاء الوطني، والإصلاح والتجديد/حصاد، والقدوة الأردني، والأنصار الأردني، والتكامل الوطني) تقدموا بمرشح واحد عن دائرة محلية واحدة لكل منها، بينما رشح حزبا "المستقبل والحياة الأردني"، و"المدني الديمقراطي" 3 لكل منهما في 3 دوائر محلية.



كما أظهرت الإحصائيات أن حزبي "نماء" و"العمل" رشحا اثنين في دائرتين محليتين لكل منهما، وحزب "الشعلة الأردني" رشح اثنين عن دائرة محلية واحدة.



وشملت الإحصائيات أيضا ترشح 6 عن حزب "الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني" في دائرة محلية واحدة، و35 مرشحا عن حزب "جبهة العمل الإسلامي" في 12 دائرة محلية،أما حزب "الديمقراطي الاجتماعي الأردني" فقد رشح 9 في 9 دوائر محلية، و"الوطني الإسلامي" رشح 38 في 15 دائرة محلية.



وتقدم حزب "إرادة" بـ87 مرشحا في 16 دائرة محلية، و"تُقدم" بـ37 مرشحا في 11 دائرة، و"البناء الوطني" بـ4 مرشحين في 3 دوائر، و"عزم" بـ23 مرشحا في 12 دائرة، و"تيار الاتحاد الوطني الأردني" بـ48 مرشحا في 11 دائرة، و"الميثاق الوطني" بـ53 مرشحا في 16 دائرة، و"العمال" بـ7 مرشحين في دائرتين، و"الشباب الأردني" بـ3 مرشحين في دائرتين، و"العمل" بمرشحين في دائرتين، و"نماء" بمرشحين في دائرتين محليتين.