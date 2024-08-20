شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عدة بلدات وقرى فى محافظة رام الله والبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدات سلواد، والمزرعة الشرقية، وبيتين، وبرقا شرق رام الله، وترمسعيا وعين يبرود شمال رام الله، وشقبا وقبيا ونعلين غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.